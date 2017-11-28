«Челси» — «Суонси»: Давид Луис матч пропустит, Мозес может сыграть

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что защитник Давид Луис пропустит матч 14-го тура английской Премьер-лиги с «Суонси Сити».

«Я могу сказать, кто не сыграет, – это Давид Луис в связи с новой проблемой, а Мусонда, Батшуайи и Кенеди стараются набрать оптимальную форму. Сейчас очень тяжело ответить на вопрос, как долго будет отсутствовать Давид Луис. Врач как следует оценит ситуацию, а затем примет наилучшее решение для игрока», — заявил Конте.

По словам итальянского специалиста, в завтрашнем матче может сыграть восстановившийся от травмы полузащитник Виктор Мозес.

«Виктор Мозес может принять участие в завтрашнем матче, но я должен принять оптимальные решения для команды и для каждого игрока. Несомненно, Виктор вернулся после тяжёлой травмы, и ему нужно немного времени, чтобы набрать оптимальную физическую форму, однако он является важным игроком", — цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Матч «Челси» — «Суонси Сити» состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» 29 ноября, начало — в 22:45 мск.