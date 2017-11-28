Во Франции сообщили, что Давид Луис ведёт переговоры с «Реалом»

Защитник «Челси» Давид Луис в зимнее трансферное окно может перейти в «Реал», сообщает RMC Sport.

По данным источника, бразильский футболист, который в последнее время получает меньше игровой практики в «Челси», ведёт переговоры с мадридским клубом.

В ноябре сообщалось о конфликте между Луисом и главным тренером лондонской команды Антонио Конте. 30-летний защитник не попал в заявку «Челси» на матч 11-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:0), и итальянский специалист заявил, что это решение было продиктовано исключительно тактическими соображениями, однако многие полагали, что причиной стала ссора между игроком и тренером после поражения от «Ромы» (0:3) в Лиге чемпионов.

Кроме того английские СМИ сообщали, что причиной непопадания Луиса в заявку на матч с «МЮ» могла стать его дружба с нападающим Диего Костой, который был продан в «Атлетико». До того как трансфер состоялся, во время конфликта испанского форварда с Антонио Конте Луис вступился за Косту.

Луис принял участие в матче Лиги чемпионов с «Карабахом» (4:0), но остался на скамейке запасных в матче 13-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1), а теперь оказался в лазарете.