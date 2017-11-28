Михайлович: я играл в футбол ради штрафных ударов, без них часть меня умерла

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович признался, что во время игровой карьеры больше всего наслаждался штрафными ударами.

Выступая за сборную Югославии и итальянские клубы, Михайлович прославился как мастер штрафных ударов. В одном из матчей за «Лацио» он забил три гола со штрафных.

«Я начал бить штрафные удары с самого детства, когда отец принёс мне футбольный мяч. У нас дома был железный забор, и я мог целый день бить по нему. Через два или три месяца отцу пришлось менять забор, потому что всё было сломано, а соседи не могли уснуть!

Я играл в футбол ради штрафных ударов. Мне не особо нравился сам футбол, и я шёл на тренировки для того, чтобы после них заняться штрафными. Теперь я не могу играть в футбол и бить штрафные, поэтому часть меня умерла. Когда мяч оказывался в сетке после твоего удара, это было прекрасно, словно оргазм", — рассказал Михайлович.

Подборку штрафных ударов в исполнении Михайловича можно посмотреть в YouTube.