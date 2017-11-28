Малафеев: на предложение «Зенита» согласился сразу же, инициатором стал Фурсенко

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал назначение на пост заместителя спортивного директора петербургского клуба.

«О сроках сотрудничества с «Зенитом» будет известно позже. Пока очерчен круг вопросов, которые надо постепенно решать. Конкретные задачи будут поставлены позже, времени для обсуждения было мало. Инициатором моего приглашения стал Сергей Фурсенко. Слухи о моём возможном назначении муссировались давно, но официальное предложение поступило только сегодня. Согласился не раздумывая.

Надеюсь, совмещение задач в бизнесе не отразится ни на чём. Супруга уже давно и успешно управляет компанией. Есть время посвятить себя любимому делу в другой ипостаси», — заявил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым 38-летний Малафеев, закончивший карьеру в 2016 году.

