Австралийский игрок, толкнувший мальчика, подающего мячи, пропустит два матча

Защитник австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Майкл Мэрроун будет вынужден пропустить два матча чемпионата страны за то, что толкнул 10-летнего мальчика, подающего мячи, в концовке финального матча Кубка Австралии с «Сиднеем», сообщает AP.

Дисциплинарный комитет Футбольной федерации Австралии дисквалифицировал Мэрроуна на четыре матча, два из которых — условно, за неспортивное поведение.

Инцидент произошёл в концовке матча, который состоялся 21 ноября в Сиднее и завершился победой «Сиднея» в дополнительное время — 2:1.



Футболист оттолкнул мальчика, чтобы забрать мяч и быстрее ввести его в игру в дополнительное время. В результате на поле возникла стычка.



Мальчику и его отцу разрешили принять участие в церемонии вручения трофея.

Видео инцидента можно посмотреть на канале ThatA-LeagueFan в YouTube.