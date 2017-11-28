Вратарь «Бешикташа»: надеюсь, Пепе переманит в наш клуб Роналду и других игроков

Голкипер «Бешикташа» Фабрисио поделился мыслями о партнёре по команде — Пепе, который перешёл в турецкий клуб минувшим летом после десяти лет в мадридском «Реале».

«Пепе — отличный игрок, он помогает нам не только на поле, но и за его пределами. При этом он ещё и хороший человек, здорово, что у нас есть такой партнёр по команде. После переходов таких игроков, как он, рушится стереотип, что „Бешикташ“ — это шаг назад по сравнению с топ-чемпионатами. Надеюсь, Пепе переманит в наш клуб Роналду и других игроков», — цитирует Фабрисио Sporx.