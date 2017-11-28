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«Амьен» победил «Дижон», «Страсбург» сыграл вничью с «Каном»

Футбол

«Амьен» одержал победу над «Дижоном» в матче 15-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Амьене на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась со счётом 2:1.

Уже на 3-й минуте Гаэль Какута вывел «Амьен» вперёд, однако вскоре Квон Чан Хун сравнял счёт. В начале второго тайма Кентен Корнетт забил второй гол хозяев и принёс им победу. Экс-форвард «Анжи» и ЦСКА Ласина Траоре, выступающий за «Амьен», отыграл 86 минут.

В параллельном матче 15-го тура Лиги 1 «Страсбург» сыграл вничью с «Каном» — 0:0.

Турнирную таблицу чемпионата Франции можно посмотреть на «Чемпионате».

Франция - Лига 1. 15-й тур
28 ноября 2017, вторник. 21:00 МСК
Амьен
Амьен
2 : 1
Дижон
Дижон
1:0 – Какута – 3, 1:1 – Хун – 15, 2:1 – Корнетт – 50
Франция - Лига 1. 15-й тур
28 ноября 2017, вторник. 21:00 МСК
Страсбург
Страсбург
0 : 0
Кан
Кан
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