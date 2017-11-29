Широков: Вернблум может стать лучшим бомбардиром, если его оставят в нападении

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник ЦСКА Роман Широков поделился мнением о том, будет ли хавбек «армейцев» Понтус Вернблум бороться за звание лучшего бомбардира сезона в РФПЛ. Швед, который в последнее время играет на позиции нападающего, забил три гола в двух последних играх.



«Если продолжит играть на позиции форварда, то будет бороться. Тем более что подносчики снарядов у него отличные. Я давно говорю, что это лучший нападающий на моей памяти. Тренируясь с ним, я это прекрасно видел. Забивать голы не его главная роль в команде, но, пока у Понтуса «прёт», он будет продолжать играть в нападении. Не вижу смысла ничего менять. В середине поля у «армейцев» есть другие отличные футболисты. Натхо умеет разыграть мяч. Головин и Кучаев — очень мобильные футболисты. Ну и Алан — талант, прекрасно умеющий поддержать атаку. Естественно, лучше Вернблума в центре поле мячи не выгрызает, но, может быть, ЦСКА это сейчас и не нужно», — сказал Широков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».



Полное интервью с Романом Широковым читайте на «Чемпионате» в скором времени.

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