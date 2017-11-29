ФИФА не запрашивала у Макларена информацию о пробах российских футболистов

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен ответил на вопрос о том, обращалась ли к нему Международная федерация футбола для консультаций по поводу слухов о применении допинга российскими футболистами.



«Не знаю, используют ли в ФИФА мои наработки для того, чтобы разобраться в ситуации. Они мне ничего по этому поводу не сообщали. Представители ФИФА выходили на связь со мной, но это было достаточно давно. Тогда у нас был другой повод для беседы», — сказал Макларен в интервью BBC.



Ранее английское издание Daily Mail распространило информацию, что 34 российских футболиста стали объектами расследования ФИФА на предмет допинга, в том числе все 23 игрока, входившие в состав сборной России на ЧМ-2014.

Генсек ФИФА: пока нет доказательства применения допинга российскими футболистами