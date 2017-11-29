Голы Варди и Мареза принесли «Лестеру» победу над «Тоттенхэмом»

«Лестер Сити» одержал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В первом тайме голами в составе «Лестера» отметились Джейми Варди и Рияд Марез. В концовке второго тайма Гарри Кейн отыграл один мяч, но уйти от поражения «Тоттенхэм» не сумел. Голевую передачу на Кейна отдал вышедший на замену Эрик Ламела, проведший первую игру за 13 месяцев. Для результативного действия аргентинцу понадобилось 76 секунд.

В параллельном матче 14-го тура АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 0:0.

Турнирную таблицу Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате».