«МЮ» обыграл «Уотфорд» благодаря голам Янга, Марсьяля и Лингарда

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Уотфорд» — 4:2.

Манкунианцы вышли вперёд на 19-й минуте — счёт открыл Эшли Янг. На 25-й минуте гости забили второй мяч — Янгу удался эффектным удар со штрафного в девятку. На 32-й минуте подопечные Жозе Моуринью довели счёт до разгромного — отличился Антони Марсьяль. В концовке хозяева сумели вернуть интригу — на 77-й минуте Трой Дини реализовал пенальти, а на 84-й Абдулайе Дукуре сократил разрыв в счёте до минимального. Впрочем через две минуты Джесси Лингард окончательно снял вопрос о победителе.

Идущий на втором месте в таблице АПЛ «МЮ» на пять очков отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити», который 29 ноября дома сыграет с «Саутгемптоном».

В другом матче тура «Вест Бромвич Альбион» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью со счётом 2:2. В компенсированное к первому тайму время Хал Робсон-Кану вывел «дроздов» вперёд, а на 56-й минуте Сэм Филд удвоил преимущество хозяев. Тем не менее «сороки» сумели отыграться — на 59-й минуте Киран Кларк один мяч отыграл, а 83-й минуте автогол был записан на Джонни Эванса.