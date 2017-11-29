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«МЮ» обыграл «Уотфорд» благодаря голам Янга, Марсьяля и Лингарда

Футбол

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Уотфорд» — 4:2.

Манкунианцы вышли вперёд на 19-й минуте — счёт открыл Эшли Янг. На 25-й минуте гости забили второй мяч — Янгу удался эффектным удар со штрафного в девятку. На 32-й минуте подопечные Жозе Моуринью довели счёт до разгромного — отличился Антони Марсьяль. В концовке хозяева сумели вернуть интригу — на 77-й минуте Трой Дини реализовал пенальти, а на 84-й Абдулайе Дукуре сократил разрыв в счёте до минимального. Впрочем через две минуты Джесси Лингард окончательно снял вопрос о победителе.

Идущий на втором месте в таблице АПЛ «МЮ» на пять очков отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити», который 29 ноября дома сыграет с «Саутгемптоном».

В другом матче тура «Вест Бромвич Альбион» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью со счётом 2:2. В компенсированное к первому тайму время Хал Робсон-Кану вывел «дроздов» вперёд, а на 56-й минуте Сэм Филд удвоил преимущество хозяев. Тем не менее «сороки» сумели отыграться — на 59-й минуте Киран Кларк один мяч отыграл, а 83-й минуте автогол был записан на Джонни Эванса.

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
28 ноября 2017, вторник. 23:00 МСК
Уотфорд
Уотфорд
2 : 4
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 – Янг – 19, 0:2 – Янг – 25, 0:3 – Марсьяль – 32, 1:3 – Дини – 77 (пен), 2:3 – Дукуре – 84, 2:4 – Лингард – 86
Англия - Премьер-лига. 14-й тур
28 ноября 2017, вторник. 23:00 МСК
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 – Робсон-Кану – 45+1, 2:0 – Филд – 56, 2:1 – Кларк – 59, 2:2 – Эванс – 83 (автогол)
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