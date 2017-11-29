«Лестер» победил «Тоттенхэм» дома впервые за 15 лет

«Лестер Сити» победил «Тоттенхэм Хотспур» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе хозяев отличились Джейми Варди и Рияд Марез, за гостей гол забил Гарри Кейн.

Таким образом, «Лестер» впервые за 15 лет обыграл «Тоттенхэм» на своём поле.



«Лестер» набрал 17 очков после 14 туров и поднялся на 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» (24 очка) остался на 5-й строке и отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити» уже на 13 очков, сыграв на одну встречу больше.