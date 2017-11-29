Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Реал» не сумел обыграть «Фуэнлабраду», но вышел в 1/8 финала Кубка Испании

Футбол

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Фуэнлабрадой» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 2:2.

В составе «сливочных» дубль оформил Борха Майораль, за гостей голы забили Луис Милья и Альваро Портилья. Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл вышел на поле впервые за два месяца, появившись на замену на 62-й минуте, и первым касанием отдал результативную передачу. Мадридский клуб вышел в 1/8 финала за счёт победы в выездном матче со счётом 2:0.

В следующий раунд также пробились «Сельта» и «Леванте». Команда из Виго в ответном матче обыграла на своём поле «Эйбар» — 1:0. В первом матче подопечные Хуана Карлоса Унсуэ также отпраздновали победу — 2:1. «Леванте» сыграл вничью с «Жироной», но прошёл дальше за счёт гостевой победы (2:0).

Кубок Испании. 1/16 финала. 2-й матч
28 ноября 2017, вторник. 23:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2 : 2
Фуэнлабрада
Фуэнлабрада
0:1 – Милья – 25, 1:1 – Майораль – 62, 2:1 – Майораль – 70, 2:2 – Портилья – 89
Кубок Испании. 1/16 финала. 2-й матч
28 ноября 2017, вторник. 23:30 МСК
Сельта
Виго
1 : 0
Эйбар
Эйбар
1:0 – Аспас – 90 (пен)
Кубок Испании. 1/16 финала. 2-й матч
28 ноября 2017, вторник. 23:30 МСК
Леванте
Валенсия
1 : 1
Жирона
Жирона
0:1 – Мохика – 33, 1:1 – Моралес – 75
Агент: болельщики «Реала» должны видеть то положительное, что есть в Бэйле
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент