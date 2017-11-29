Моуринью: «МЮ» должен был выигрывать 2-й тайм у «Уотфорда» со счётом 5:0 или 6:0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал выездную победу над «Уотфордом» (4:2) в матче 14-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы должны были забить семь голов. Мы были очень опасны в нападении в течение всех 90 минут. У нас были шансы забить ещё больше в первом тайме и окончательно убить интригу. Тем не менее, счёта 3:0 зачастую вполне достаточно, чтобы победить, но мы потеряли концентрацию и позволили сопернику вернуться в игру. В концовке нам пришлось пережить несколько неприятных мгновений.

«МЮ» должен был выигрывать второй тайм со счётом 5:0 или 6:0. У нас было много шансов, но мы их упустили. Таков футбол. Затем мы получили пенальти из ничего, счёт стал 3:1, после чего пошла другая игра. Наше счастье, что Лингард похоронил интригу", — приводит слова Моуринью официальный сайт «МЮ».