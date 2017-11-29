Майораль: передача, которую отдал мне Бэйл, была невероятной

Нападающий «Реала» Борха Майораль подвёл итоги ответного матча 1/16 финала Кубка Испании, в котором «сливочные» встречались с «Фуэнлабрадой». Встреча в Мадриде завершилась вничью — 2:2, Майораль забил оба гола мадридской команды. «Реал» прошёл в следующий круг за счёт победы в гостях (2:0).

«Этой мой первый дубль на „Сантьяго Бернабеу“ — лучшем стадионе мира. Я очень рад этому событию и надеюсь, что впереди у меня ещё много таких моментов. Жаль, что мы не добились победы, но главное — выход в следующий раунд. „Фуэнлабрада“ провела хороший матч, действуя в своём темпе и используя свои козыри.

Бэйл — важный игрок для нас, сегодня он это доказал. Передача, которую он мне отдал, была невероятной. Наши болельщики — лучшие в мире, они требуют, чтоб мы всегда играли хорошо. Когда они этого не видят, то имебт полное право выражать недовольство", — приводит слова Майораля пресс-служба «Реала».