Довбня: никто «СКА-Хабаровск» очки не подарит — придётся их выгрызать с боем

Голкипер «СКА-Хабаровск» Александр Довбня подвёл итоги домашнего матча 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:2). Победный гол нападающий «железнодорожников» Джефферсон Фарфан забил на 93-й минуте, сыграв на добивании после нереализованного им же пенальти.

«Мы терпеливо ждали шанса, не позволяли при этом сопернику создавать у наших ворот остроту. Да, пространство и мяч были у «Локо», но много он создал до второго гола? Очень обидное поражение.



Никто СКА турнирные очки не подарит. Придётся их выгрызать с боем. У нас просто нет иного пути. С «Локо» многое сделали, чтобы добиться положительного результата. Играли дисциплинированно, почти не допускали ошибок. Тем неприятнее итог игры.

Без везения тут не обошлось, но какое оно для «Локо», я не думаю и не знаю. Если честно, мне обидно, но нужно забыть эту игру. Я могу найти позитив в том, как мы провели матч. Если мы будем играть так и дальше — с огромным желанием, минимумом ошибок, выполняя то, что просит главный тренер — очки придут. А пока нам просто нужно пережить то, что случилось и сказать спасибо тем, кто пришёл поддержать нас на стадион", — приводит слова Довбни пресс-служба хабаровчан.