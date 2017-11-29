«Индепендьенте» обыграл «Либертад» и вышел в финал Южноамериканского кубка

Аргентинский «Индепендьенте» одолел парагвайский «Либертад» и стал первым финалистом Южноамериканского кубка. Ответная полуфинальная встреча прошла на стадионе «Либертадорес де Америка» в Авельянеде и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Дублем в составе победителей отличился Эмануэль Хильотти (19-я и 31-я минуты), ещё один гол на счету Эсекьеля Барко (17). У «Либертада» гол забил Анхель Кардосо (25).

Первая встреча завершилась минимальной победой парагвайского клуба — 1:0. Таким образом, «Индепендьенте» одержал победу по сумме двух матчей (3:2) и в финале сразится с победителем пары «Фламенго» (Бразилия) — «Хуниор» (Колумбия).