«Гуанчжоу Эвергранд» интересуется Калиничем, «Милан» хочет получить € 45 млн

Нападающий «Милана» Никола Калинич может сменить клуб в зимнее трансферное окно. В услугах 29-летнего хорвата заинтересован китайский «Гуанчжоу Эвергранд», сообщает Football Italia. Итальянский клуб намерен получить за Калинича около € 45 млн.

Напомним, Калинич перешёл в «Милан» в августе этого года из «Фиорентины» за € 25 миллионов по инициативе Винченцо Монтеллы, который ранее был уволен с поста главного тренера россонери.

В нынешнем сезоне хорват провёл в чемпионате Италии 15 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.