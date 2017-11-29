Гинтер призвал болельщиков не впадать в эйфорию после победы над «Баварией»

Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер призвал партнёров по команде и болельщиков не впадать в эйфорию после победы в домашнем матче 13-го тура чемпионата Германии с мюнхенской «Баварией». Подопечные Дитера Хеккинга пропустили один гол, но в ответ сумели дважды поразить ворота грозного соперника.

«Боруссия» ещё не является командой, которая стабильно находится на верхних строчках турнирной таблицы. Это было видно в матче с «Гертой». Но мы будем продолжать работать усердно в том направлении, чтобы по ходу сезона стать одним из лидеров Бундеслиги», — приводит слова Гинтера интернет-портал Goal.

По итогам 13 туров национального первенства «Боруссия» набрала 24 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице.