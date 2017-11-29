Симеоне доволен тем, что «Наполи» заинтересован в услугах Врсалько

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал информацию о том, что защитник Шиме Врсалько намерен покинуть клуб и перейти в «Наполи». Сообщалось, в частности, что футболист планирует сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

«Врсалько – важный для «Атлетико» игрок. А все такие футболисты ценятся на трансферном рынке. Мы довольны тем, что сильные команды заинтересованы в услугах наших игроков. Это нормально. Нет таких ситуаций, которые нельзя было бы изменить. Врсалько был травмирован, а когда выходил на поле, справлялся со своими задачами отлично», — цитирует Симеоне Marca.

Действующий контракт Врсалько с «Атлетико» рассчитан до лета 2021 года.