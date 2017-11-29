Ватцке не считает, что «Боруссия» Д функционально подготовлена слабо

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке не согласен с мнением о том, что команда функционально готова к сезону слабо. По итогам 13 туров Бундеслиги дортмундцы с 21 очком занимают 5-е место в турнирной таблице.

«Статистика не свидетельствует о том, что футболисты нашей команды не проделывали на поле соответствующий объём работы. Это субъективная точка зрения», — приводит слова Ватцке интернет-портал Goal.

Ранее сообщалось, что руководство немецкого клуба может до Рождества отправить в отставку главного тренера команды Петера Боша.