Пуйоль: надеюсь, что Месси продлит и этот контракт

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль прокомментировал продление контракта нападающего Лионеля Месси с каталонским клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года, а сумма трансферной компенсации за футболиста сборной Аргентины теперь составляет € 700 млн.

«Продление контракта Месси – отличная новость. Ведь «Барселона» — его дом. Больше нигде он не будет чувствовать себя так, как в «Барселоне». Надеюсь, что Месси продлит и этот контракт», — приводит слова Пуйоля испанское интернет-издание Sport.

Сам Месси также был очень доволен пролонгацией соглашения с испанским грандом.