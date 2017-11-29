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Пуйоль: надеюсь, что Месси продлит и этот контракт

Футбол

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль прокомментировал продление контракта нападающего Лионеля Месси с каталонским клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года, а сумма трансферной компенсации за футболиста сборной Аргентины теперь составляет € 700 млн.

«Продление контракта Месси – отличная новость. Ведь «Барселона» — его дом. Больше нигде он не будет чувствовать себя так, как в «Барселоне». Надеюсь, что Месси продлит и этот контракт», — приводит слова Пуйоля испанское интернет-издание Sport.

Сам Месси также был очень доволен пролонгацией соглашения с испанским грандом.

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