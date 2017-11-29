Хайнкес: Рибери нужно ещё две недели, мы не хотим рисковать

Возвращение полузащитника мюнхенской «Баварии» Франка Рибери на поле задерживается. Об этом сообщил главный тренер немецкого гранда Юпп Хайнкес.

«Дела у Рибери складываются хорошо, однако ему нужно ещё две недели. Мы не хотим рисковать», — приводит слова Хайнкеса L'Equipe.

Французский футболист уже начал работать в общей группе. У Рибери была диагностирована мышечная травма, которую он получил в октябре в матче 7-го тура Бундеслиги с берлинской «Гертой» (2:2).

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 6 матчах Бундеслиги, не отметившись голами и результативными передачами.