Широков: надеюсь, ЦСКА даже без лидеров добудет необходимую ничью в Манчестере

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник ЦСКА Роман Широков оценил шансы «армейцев» в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». В поединке, который состоится 5 декабря, не смогут принять участие дисквалифицированные хавбеки ЦСКА Понтус Вернблум и Бибрас Натхо.



«Гончаренко найдёт варианты. Думаю, «армейцам» будет достаточно и ничьей. Рассчитывать на что-то большее на «Олд Траффорд» в принципе вряд ли возможно. Но ведь и «Бенфика» должна набрать какие-то очки в Лиге чемпионов. Тем более дома она постарается взять реванш за тот разгром от «Базеля». Так что надеюсь, что даже без лидеров ЦСКА сможет добыть необходимую ничью», — сказал Широков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Широков: Вернблум может стать лучшим бомбардиром, если его оставят в нападении