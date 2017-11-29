Почеттино приравнял матчи «Тоттенхэма» на «Уэмбли» к гостевым

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино высказал мнение, что домашние матчи его команды на стадионе «Уэмбли» можно сравнить с выездными встречами.

«Шпоры» в связи с реконструкцией своей арены временно проводят свои домашние матчи нынешнего сезона на «Уэмбли», где победить только в трёх домашних матчах из семи.



«Мы гораздо лучше чувствуем себя в гостях, чем во время матчей на „Уэмбли“. Когда играешь на „Уэмбли“, то ощущение, будто проводишь гостевой матч. Такова реальность», — цитирует Почеттино ESPN.