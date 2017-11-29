«Торино» проведёт матч в специальной форме в честь «Шапекоэнсе»

«Торино» сыграет с «Аталантой» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии (2 декабря) в специальной зелёной форме, которая будет посвящена бразильскому клубу «Шапекоэнсе». Как сообщает пресс-служба итальянской команды, все деньги, которые будут выручены от продажи футболок (всего их будет изготовлено 1500 штук), пойдут на благотворительность.



28 ноября 2016 года самолёт с футболистами «Шапекоэнсе» на борту, летевший на финал Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ», разбился в Колумбии. В результате выжили только трое игроков бразильской команды.

«Интер» ушёл от поражения в домашнем матче с «Торино»