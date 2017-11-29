Отец Неймара: «Реал»? Сейчас — нет, но не могу говорить, что будет через 5-6 лет

Отец Неймара и по совместительству его агент прокомментировал новость о возможном переходе сына в «Реал». Ранее сообщалось, что мадридцы могут приобрести бразильца у «ПСЖ» по окончании контракта Криштиану Роналду.

«Вещи быстро меняются. Сегодня такой мысли нет, но я не могу говорить о том, что будет через 5-6 лет. У него длительный контракт с «ПСЖ», куда он только что перешёл. Он в клубе три месяца, а мы говорим о переходе. На такие вещи сложно ответить.

Неймар вообще не думает покидать Европу. Наша задача – продолжать играть в Европе, куда мы всегда стремились. Может, через несколько лет он и отправится в «Палмейрас», «Фламенго» или «Сантос», но сейчас всё это спекуляция», — цитирует Неймара-старшего AS.