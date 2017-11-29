Фарфан: в Хабаровске мне показалось, что я уже несколько раз обогнул экватор

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан в беседе с пресс-службой клуба рассказал, как переносит частые и длительные перелёты. За последний месяц перуанец налетал более 55 тысяч километров.

«Это был сумасшедший график, прежде всего благодаря участию моей национальной сборной в квалификации ЧМ. Честно говоря, не так просто восстановить в памяти эти перемещения. Целое приключение. Я отправился в Дубай, оттуда — в Новую Зеландию, затем в Перу, вернулся в Москву… В Хабаровске мне показалось, что я уже несколько раз обогнул экватор! Но цель того стоила. Перу на чемпионате мира в России! А «Локомотив» на первом месте.

Самый продолжительный рейс — 14 часов. Прямой рейс из Новой Зеландии до Лимы. Поэтому восьмичасовой перелёт до Хабаровска, а затем обратно — это уже пустяки», — рассказал Фарфан.

Также футболист отреагировал на то, что его в шутку называют «космонавтом».

«Ха-ха, это забавное сравнение. Я и правда стал привыкать к длительным перелётам», — отметил Фарфан.