Идову: в России получил уже много прозвищ, последнее от Салугина – Чернокнижник

Защитник «Амкара» Брайн Идову рассказал об ощущениях от вызова в стан сборной Нигерии на товарищеский матч с командой Аргентины (4:2), в котором ему удалось забить один из мячей.

«Сейчас уже обычное состояние. А вот в день игры и после неё, на следующий день, было повышенное эмоциональное состояние. Все были рады за меня, когда я забил, и это приятно. Но сейчас все мысли связаны с предстоящими играми за клуб. Когда приехал в сборную, было чувство, будто перешёл в другой класс, оно непривычно уже. Всего три раза с этим сталкивался. Первый – когда только перешёл в «Амкар», второй – когда приехал в аренду в «Динамо», третий – сейчас. Было ощущение, будто на просмотр приехал. Всё новое, никого не знаешь, никто меня не знает, непонятно, как встретят, какая будет обстановка, как буду выглядеть на тренировках. Смотрел как настоящий футбольный фанат на Джона Оби Микела, который в «Челси» взял все крупные титулы, на Ндиди и Ихеаначо, которые играют в «Лестере», на Ивоби из лондонского «Арсенала». Очень много хороших игроков, на чью игру я раньше смотрел по телевизору. А тут они со мной здороваются, мы партнёры по команде и сейчас будем вместе тренироваться», — сказал защитник

Также Идову поведал о роли в его развитии наставника Гаджи Гаджиева и признался, какие прозвища ему дают партнёры по команде.

«Во-первых, его тренировки дали свои плоды. Затем тактические занятия и требования к нам в плане того, что можно и нельзя делать. Плюс психология, он с каждым из нас разговаривает. С ним и связываю свой текущий прогресс.

За то время, которое живу в России, много накопилось прозвищ. Кто-то добавляет свои фишки. Последнее получил от Салугина – Чернокнижник. Он не только меня так называл, но чаще по отношению ко мне. Всегда есть одноклубники с хорошим чувством юмора, которые могут что-то придумать", — цитирует Идову пресс-служба пермского клуба.