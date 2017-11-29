Смолов: если Россия выиграет ЧМ, заключу пожизненный контракт с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов на открытой тренировке ответил на вопрос ребёнка, что он сделает, если сборная России выиграет чемпионат мира 2018 года.



Сначала один юный поклонник «горожан» спросил полузащитника Виктора Классона, что должно произойти, чтобы тот подстригся налысо, как Андреас Гранквист после выхода сборной Швеции в финальную стадию ЧМ. Хавбек ответил, что сделает это, если сборная Швеции выиграет главный футбольный турнир. Тогда второй ребёнок задал вопрос Смолову: что он сделает, если Россия возьмёт золото домашнего турнира?



«Тогда я сделаю татуировку, прыгну с парашютом и заключу пожизненный контракт с «Краснодаром», – ответил Смолов.

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