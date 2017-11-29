Фарфан — о Хабаровске: экстремальные условия, не всегда чувствовал пальцы ног

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан в беседе с пресс-службой клуба поделился впечатлениями от победы над «СКА-Хабаровск» в матче 18-го тура РФПЛ. Также футболист рассказал, как перенёс холод и поведал о фарте «Локомотива».

«Что касается холода… Для меня это экстремальные условия. Пожалуй, самый холодный матч в карьере я провёл в Хабаровске. Мне сказали: да, сейчас холодно, но приезжай летом — будет тепло и красиво.

В команде обо всём позаботились. Мы вышли на игру в специальных повязках, в бутсы положили стельки, утеплились термобельём… Правда, я не всегда чувствовал пальцы ног. Больше всего переживал, что при такой погоде и ледяном поле возникает вероятность травм. Весь организм при такой температуре становится… непредсказуемым. Мышцы работают иначе, и это риск, опасность.

Говорят, что «Локомотиву» слишком везёт? Значит, не все люди знают, что такое футбольный фарт. Это когда ты успешно обороняешься 90 минут, а потом выходишь в одну единственную атаку и открываешь счёт. Смешно говорить, что нам повезло в Хабаровске. Наоборот — нам там не везло. Просто посмотрите на показатели матча. Это не похоже на ничью.

Главное, что у нас есть характер. Да, мы нередко забиваем на последних минутах. Но прежде чем выстрадать этот гол, мы давим и давим. И верим друг в друга. И ещё, я думаю, были тактические победы, как в случае со «Спартаком» и «Зенитом». А такие матчи, как со СКА, — это закалка. Во всех смыслах», — рассказал Фарфан.