Пеле посетит жеребьёвку финальной части чемпионата мира — 2018

Легендарный бразильский футболист, чемпион мира Пеле прилетит в Москву, чтобы посетить жеребьёвку финальной части чемпионата мира – 2018. Об этом сообщил генеральный директор организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия 2018» Алексей Сорокин.

«Мы ожидаем множество делегаций и именитых гостей. Одним из них станет легендарный бразильский футболист Пеле. Мы будем рады принять его, как и остальных гостей жеребьёвки», — цитируют «Известия» Сорокина.

Жеребьёвка финальной стадии ЧМ-2018 состоится 1 декабря.