Футболисты «СКА-Хабаровск» пробежали кросс по заснеженным улицам Хабаровска

«СКА-Хабаровск» готовится к матчу 19-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи». Как сообщает пресс-служба клуба, сегодняшняя тренировка прошла в парковой зоне стадиона имени Ленина и на самом стадионе.

В рамках тренировки футболисты «СКА-Хабаровск» пробежали кросс по заснеженным улицам города. Отмечается, что «армейцы» впервые в своей истории проведут официальные матчи в декабре.

Матч «Анжи» — «СКА-Хабаровск» состоится 3 декабря. Последняя игра 2017 года запланирована на 9 декабря. В этот день «СКА-Хабаровск» в Казани сыграет с «Рубином».

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