Фарфан: чувствую, что уже привык к России, счастлив, что играю сейчас в «Локо»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан в беседе с пресс-службой клуба рассказал, что привык к России и счастлив, что играет в составе «железнодорожников». Также перуанец поделился ожиданиями от матча 19-го тура РФПЛ с «Рубином» (2 декабря).

«Судя по матчу первого круга, это очень сложный и неудобный соперник. Одно могу сказать — приходите все на стадион, к каждому матчу мы должны относиться как к особенному событию.

Слишком рано говорить о заявке на чемпионство. Впереди ещё почти половина чемпионата, всё может перевернуться. Но у нас сильная команда, много классных игроков и есть дух единства. Мы бьёмся на поле друг за друга, идём от игры к игре. Но я готов признать приятный факт — на зимний перерыв мы уйдём первыми. Это очень здорово.

Я счастлив, что играю сейчас в «Локо», в России, что в моей судьбе всё сложилось именно так. Чемпионат мира всё ближе, а я чувствую, что уже привык к вашей стране. Во время ЧМ не буду ощущать себя гостем. И мне есть о чём рассказать партнёрам по сборной. О матче в Хабаровске расскажу обязательно», — подытожил Фарфан.