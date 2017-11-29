Стало известно, сколько Линекер заработает за проведение жеребьёвки ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Англии, ныне футбольный эксперт Гари Линекер, который будет одним из ведущих жеребьёвки финальной стадии чемпионата мира 2018 года, заработает за это мероприятие около £ 20 тыс. (около € 22,3 тыс.). Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ранее стало известно, что вместе с Линекером вести жеребьёвку будет телеведущая Мария Командная. Мероприятие состоится 1 декабря в Москве.

Матчи чемпионата мира в следующем году пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.