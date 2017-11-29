Бразильская супермодель: поцеловала бы Роналду, вышла бы замуж за Неймара

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, решившая уйти из известной компании по продаже женского белья Victoria's Secret после 17 лет сотрудничества, дала интервью, в котором её расспросили в том числе о футболистах. В частности, 36-летней модели предложили выбрать, кого из троицы Неймар — Криштиану Роналду — Дэвид Бекхэм она бы убила, кого поцеловала, а с кем связала бы себя узами брака.

«С Неймаром мы хорошие друзья, и я его обожаю. Я вышла бы за него замуж. Поцеловала бы я Роналду. Получается, мне нужно убить Дэвида Бекхэма? Да, он женат», — пошутила Амбросио.

Фотографии Алессандра Амбросио можно посмотреть в её аккаунте в «Инстаграме».