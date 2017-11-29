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Был представлен официальный хэштег финальной жеребьёвки ЧМ-2018

Футбол

На официальной странице чемпионата мира 2018 года в «Твиттере» был представлен официальный хэштег финальной жеребьёвки мирового первенства, которое следующим летом пройдёт в России. Хэштег #ЖеребьёвкаЧМ опубликован на шести языках.

Напомним, что жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира 2018 года состоится 1 декабря в Кремле. Вести жеребьёвку доверено бывшему нападающему сборной Англии, а ныне футбольному эксперту Гари Линекеру и телеведущей Марии Командной.

Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на странице ЧМ-2018 в «Твиттере».

Стало известно, сколько Линекер заработает за проведение жеребьёвки ЧМ-2018
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Новости. Чемпионат мира 2018
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