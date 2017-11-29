Вратарь «Спартака» Ребров признан джентльменом года

Вратарь «Спартака» Артём Ребров признан джентльменом года имени легендарного советского футболиста Фёдора Черенкова. Приз, присуждаемый каждый год газетой «Комсомольская правда», вручается с 1994 года.

Второе место в ходе голосования занял нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, а замкнул тройку призёров полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв. Вручении премии состоится в начале декабря. Вместе с почётным званием «Джентльмен года» победитель по традиции получит смокинг.

В прошлом году джентльменом года был признан вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

На премию также претендовали: Квинси Промес, Зе Луиш (оба – «Спартак»), Владимир Габулов («Арсенал»), Магомед Оздоев («Рубин»), Алан Дзагоев, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все — ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Павел Яковлев («Анжи»), Ведран Чорлука, Маринато Гилерме (оба — «Локомотив»), Фёдор Смолов, Юрий Газинский (оба — «Краснодар»), Олег Иванов («Ахмат»), Доменико Кришито, Юрий Жирков, Александр Кокорин (все — «Зенит»), Владимир Ильин («Урал»), Антон Заболотный («Тосно»).