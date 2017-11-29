Ребров: хочу играть, но полностью доверяю Каррере

Вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал о своём отношении к главному тренеру команды Массимо Каррере, под руководством которого красно-белые в прошлом сезоне стали чемпионами России.

«Тренер — это не тот человек, у которого работа тебя по головке гладить. Он должен чувствовать, когда тебе люлей вставить или когда с тобой просто надо переговорить. Это тяжело объяснить, но мне кажется, я его чувствую. И он меня чувствует. Поэтому, даже когда после «Зенита» я перестал играть, я успокоил людей: «Он так решает. Он тренер». Понятно, я хочу играть. Но в то же время понимаю, что я всего лишь единица, а нас там 20 с лишним человек со своими амбициями и желаниями. А ему нужно принимать решение, причём единственно правильное — он отвечает за результат. И поэтому я ему полностью как доверял, так и продолжаю доверять.

Когда в команде появился Селихов, мне достаточно было взгляда Карреры. Он просто подошёл и спросил: «Ты как? Ты готов? Ты в порядке?» Я улыбнулся: «Всё нормально». Всё. Больше мы это не обсуждали. Я взрослый человек, я понимаю, что берут хорошего, перспективного парня, у которого отличное будущее. А дальше конкуренция, и всё нужно доказывать. И мне в том числе. Ну что ж, не в первый раз. Я был капитаном команды при Аленичеве. Потом в том же Питере — чтоб ему! — мы проиграли и в ворота встал Песьяков. И тот сезон чемпионский, я знаю, не должен был начинать первым номером. Потому что Песьяков по окончании сезона здорово отыграл, и заслужил место в составе. Но он получил травму, и основным вратарём стал я. Теперь новая конкуренция», — сказал Ребров.

В последних матчах «Спартака» Ребров остаётся на скамье запасных, а с первых минут на поле выходит Селихов.