Слуцкий при выборе лучшего молодого игрока 2017 года отдал первое место Баринову

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Халл Сити», назвал своего фаворита в списке лучших молодых игроков РФПЛ по итогам 2017 года. В анкете премии «Первая пятёрка» на верхнюю строчку он поставил полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова. Вторым в списке наставника «Халла» стал нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, третьим – хавбек «Ростова» Александр Зуев.



На звание лучшего молодого футболиста уходящего года также претендуют Аяз Гулиев («Анжи», Махачкала), Рифат Жемалетдинов («Рубин», Казань) и Иван Обляков («Уфа»). В 2016 году обладателем премии «Первая пятёрка» стал полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин.



В голосовании принимают участие руководители и тренеры клубов РФПЛ, наставники юношеских, молодёжной и национальной сборных, представители РФС, РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты.

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