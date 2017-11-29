Оперный певец Ладюк откроет матч ЦСКА – «Тосно»

Знаменитый российский оперный певец, ведущий солист Московского театра «Новая Опера», болельщик «армейского» клуба Василий Ладюк нанесёт первый удар по мячу в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги между ЦСКА и „Тосно“. Об этом сообщается на официальном сайте ЦСКА.

Василий Ладюк принимает участие в оперных постановках ведущих оперных театров России и мира: Большой театр, Мариинский театр, Метрополитен Опера, Хьюстон Гранд Опера, Ла Скала, Норвежская королевская опера и других. Он также является художественным руководителем Музыкального фестиваля «Опера Live».

Матч ЦСКА – «Тосно» состоится 1 декабря. Начало – в 19:30 мск.