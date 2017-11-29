Уткин: место, на котором мы сидим, — это примерное место «Рубина»

Телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о положении дел в казанском «Рубине», который после 18 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РФПЛ.

«Сейчас «Рубин» находится ни там ни сям. Место, на котором мы сидим, — это примерное место «Рубина». Он может там находиться долго.



В отличие от Грасии, Бердыеву отступать некуда. Вполне возможно, что у него творческий кризис. Хотя у Бердыева и Грасии есть что-то схожее. Это, например, количество игроков в команде, на которых они не рассчитывают», — сказал Уткин.