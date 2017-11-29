Джорджевич: моя цель — вернуться в «Зенит»

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич рассказал, что его главная цель — вернуться в «Зенит». В составе «канониров» черногорский футболист играет на правах аренды.

«Моя цель – вернуться в «Зенит». За это время о своём будущем я ни с кем из «Зенита» не разговаривал: ни с тренером, ни с людьми из клуба. У меня есть арендное соглашение до конца сезона, и после этого я вернусь в «Зенит», чтобы ещё раз убедить тренера, что достоин играть в этой команде», — цитирует Джорджевича «Спорт день за днём».

В нынешнем сезоне Лука Джорджевич принял участие в 16 матчах РФПЛ и забил 6 голов.