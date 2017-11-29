Куртуа считает себя лучшим вратарём в мире

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа заявил, что считает себя лучшим в мире вратарём на данный момент. В текущем сезоне он провёл 12 матчей в чемпионате Англии и пропустил в них 10 голов.



«Да, конечно, я чувствую себя лучшим. Ты должен заставлять себя чувствовать, что ты лучший. Важно так думать. Да, есть много других классных голкиперов, и не мне обсуждать, кто из них лучший, но я убеждён, что являюсь лучшим, важно мыслить так.



Наверное, каждый великий игрок в мире и каждый великий вратарь думает так, и именно так и должно быть», — сообщил Куртуа Sky Sports.

Нынешнее соглашение бельгийца с «Челси» рассчитано до лета 2019 года.