Джорджевич: Манчини верит, что я могу стать отличным форвардом

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич, который принадлежит «Зениту», а в Туле играет на правах аренды, рассказал, что сказал ему главный тренер Роберто Манчини после того, как было принято решение отправить Джорджевича в другой клуб.

«В тот день, когда я принял решение уйти в аренду в «Арсенал», мы поговорили. Манчини сказал, что верит в то, что я могу стать отличным форвардом, что я могу забивать очень много. Пожелал удачи и возвращения в «Зенит» следующим летом.

У меня было несколько действительно сложных моментов в «Зените», когда нужно было не сдаваться, а биться. Иногда я думал, что нужно уходить из «Зенита» и попытать счастье в другом клубе. Но каждый раз останавливал себя на мысли, что нужно быть в «Зените» и бороться за место здесь. Когда ты играешь в футбол, то должен бороться — иначе не сможешь быть частью этого мира», — цитирует Джорджевича «Спорт день за днём».