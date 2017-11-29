Репетиция жеребьёвки ЧМ-2018. Матч-открытие турнира: Россия — Англия

Сегодня, 29 ноября, в Москве проходит репетиция жеребьёвки финальной стадии чемпионата мира 2018 года, в которой принимают участие ведущие — бывший нападающий сборной Англии, ныне футбольный эксперт Гари Линекер и телеведущая Мария Командная.

В качестве первого соперника сборной России, которая будет выступать в группе А, из корзины вытащили команду Англии. Эта встреча и должна была бы стать матчем-открытием чемпионата мира.

Жеребьёвка состоится 1 декабря в Москве. Матчи чемпионата мира в следующем году пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «Твиттере» Гари Линекера.