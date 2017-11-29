Ракитич: надеюсь, никогда не увижу Неймара в футболке «Реала»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич выразил надежду, что экс-нападающий каталонцев Неймар, который ныне играет в «ПСЖ», никогда не перейдёт в «Реал». Хорват признался, что хотел бы иметь волшебную палочку и вернуть бразильца в «Барселону».

«То, что вы получаете от «Барселоны», вы не будете иметь в любом другом клубе или городе. Я скучаю по Неймару не только на поле, но и в раздевалке. Испытывает ли он то же самое, может сказать только он.

Я бы хотел, чтобы Неймар сейчас был в команде. Если бы у меня была волшебная палочка, я бы сделал так, чтобы он вернулся. Я желаю ему всего хорошего. Но надеюсь, что никогда не увижу его в футболке «Реала», однако в футболе вы никогда не знаете, что может произойти», — рассказал Ракитич в интервью El Mundo Deportivo.