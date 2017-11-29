Жулио Сезар: решения о завершении карьеры я не принимал

Бывший вратарь «Бенфики» Жулио Сезар, который накануне покинул лиссабонский клуб, опроверг информацию, что собирается завершить карьеру. Ранее сообщалось, что в ближайшее время Сезар повесит перчатки на гвоздь.

«Это было сложное решение, но я не хочу вешать перчатки на гвоздь. Сегодня у меня нет предложений, нет клуба. Если что-то появится, я изучу. Если же это не произойдёт, наверное, правильно будет завершить карьеру. Но пока я об этом не думал», — цитирует Жулио Сезара Globo Esporte

38-летний бразилец рассказал, почему решил уйти из «Бенфики».

«Это моё решение. Я всегда старался помогать команде на поле, в раздевалке, на тренировках. Когда понял, что уже не помощник, я сказал, что предпочитаю остановиться», — подытожил Сезар.