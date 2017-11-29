Манчини при выборе лучшего молодого игрока 2017 года отдал первое место Чалову

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини назвал своего фаворита в списке лучших молодых игроков РФПЛ по итогам 2017 года. В анкете премии «Первая пятёрка» на верхнюю строчку он поставил нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Вторым в списке наставника «Зенита» стал нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов, третьим – полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов.

Заместитель спортивного директора «Зенита» Оресте Чинквини выделил: Рифата Жемалетдинова, Фёдора Чалова и Аяза Гулиева.



Также в список номинантов на премию «Первая пятёрка» вошли Александр Зуев («Крылья Советов»/«Ростов») и Иван Обляков («Уфа»).



Кроме представителей клубов Премьер-Лиги в голосовании принимают участие наставники юношеских, молодёжной и национальной сборных, представители РФС, РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты.