Гвардиола: Зинченко — талантливый игрок, он будет весь сезон с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение по поводу украинского полузащитника команды Александра Зинченко.

«Я решил пригласить Александра Зинченко в команду, потому что он отлично учится. Мы вернулись после матча из Хаддерсфилда в воскресенье вечером, а он остался тренироваться только в спортзале. Это много значит для меня, потому что рано или поздно он узнает, что мы будем нуждаться в нём. Он атакующий полузащитник, но он может сыграть и вингера.

Он талантливый игрок. Его решения на поле всегда идеальны. Я надеюсь, что в будущем он нам поможет. Он будет оставаться весь сезон с нами, потому что у меня есть ощущение, что мы будем его использовать», — цитирует Гвардиолу Mancdester Evening News.

Ранее в СМИ сообщалось, что Зинченко может продолжить карьеру в «Жироне».